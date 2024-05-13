В S7 научились делать капремонт авиадвигателей Boeing 737 и Airbus A320

Входящая в S7 Group компания S7 Technics научилась делать капитальный ремонт авиадвигателей CFM56-5B и 7B, которыми оснащены самолеты Boeing 737 и Airbus A320. По словам источников, специалисты S7 Technics будут чинить двигатели лайнеров других авиакомпаний вместо ушедших с российского рынка зарубежных производителей.

В России сегодня используется порядка 800 двигателей CFM56, ими в основном оснащены самолеты из парка «Аэрофлота». По словам источника «Коммерсанта», российские перевозчики почти полностью лишены возможности чинить комплектующие за границей. Чаще всего проблема решается покупкой подержанных двигателей.

В России хотя и проводят некоторые виды ремонта, наиболее сложные работы по восстановлению горячей части, в стране освоены не были.

Как утверждает один из источников газеты, в S7 Technics научились делать капитальный ремонт модулей турбины низкого давления (ТНД), компрессора низкого давления (КНД) и горячей части — газогенератора.

Сейчас, как отмечает собеседник издания, S7 уже занимается капремонтом вспомогательной силовой установки (ВСУ) Honeywell 131-9A и Honeywell 131-9B, которыми оснащены Airbus A320 и Boeing 737 соответственно.

Из данных Росациации следует, что группа получила допуск на проведение капитального ремонта ВСУ Honeywell RE220 для SSJ 100 только в текущем году.

В самой компании подтвердили газете, что начали ремонтировать горячую часть CFM56-5B и 7B. По данным S7, с октября 2022 года компания выполнила 12 капитальных ремонтов в S7 Technics в Шереметьево. В будущем группа может создать стенд для тестов отремонтированных двигателей.

Как уточнил источник газеты, капремонт ТНД и КНД CFM56 в России может занимать 70–80 дней. По его словам, цена работ примерно та же, что и за границей. Вместе с тем, ремонт обходится дешевле покупки подержанного двигателя.

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