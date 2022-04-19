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S7 Airlines исключили из авиационного альянса Oneworld

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Авиационный альянс Oneworld приостановил членство российской авиакомпании S7 Airlines. Клиенты не смогут пользоваться преимуществами при полетах.

S7 Airlines исключили из авиационного альянса Oneworld

Об исключении S7 Airlines из Oneworld пишет Bloomberg со ссылкой на представителя альянса. Авиакомпания пропала из списка участников Oneworld на сайте альянса.

Клиенты авиационного альянса не смогут пользоваться преференциями при полетах на рейсах S7 Airlines.

Причиной для приостановки членства российской авиакомпании в альянсе стала ситуация на Украине, уточнило издание.

В конце марта глава авиационного альянса Oneworld Роб Гурни в интервью Aero Telegraph говорил, что вариант исключения S7 Airlines из альянса не рассматривается. Основным подходом альянса он назвал самостоятельность его членов принятии решений.

Фото на обложке: Alexander Baluev / Shutterstock

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