S7 Airlines исключили из авиационного альянса Oneworld

Авиационный альянс Oneworld приостановил членство российской авиакомпании S7 Airlines. Клиенты не смогут пользоваться преимуществами при полетах.

Об исключении S7 Airlines из Oneworld пишет Bloomberg со ссылкой на представителя альянса. Авиакомпания пропала из списка участников Oneworld на сайте альянса.

Клиенты авиационного альянса не смогут пользоваться преференциями при полетах на рейсах S7 Airlines.

Причиной для приостановки членства российской авиакомпании в альянсе стала ситуация на Украине, уточнило издание.

В конце марта глава авиационного альянса Oneworld Роб Гурни в интервью Aero Telegraph говорил, что вариант исключения S7 Airlines из альянса не рассматривается. Основным подходом альянса он назвал самостоятельность его членов принятии решений.

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