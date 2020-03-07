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S7 и «Победа» сделают все билеты возвратными из-за коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

S7 и «Победа» решили сделать все билеты возвратными из-за распространения коронавируса. Таким образом авиакомпании пытаются поддержать продажи и улучшить имидж, пишут «Ведомости».

S7 и «Победа» сделают все билеты возвратными из-за коронавируса

S7 Airlines разрешила вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля. Авиакомпания удержит 1000 рублей сервисного сбора за перелет. Пользователь может отказаться от полета с возвратом денег за 40 минут до вылета.

«Победа» вводит услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета с 7 марта. Для этого, покупая билет, надо доплатить 499 рублей за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за двое суток до вылета. 

Еще одна авиакомпания – Utair – разрешила пассажирам рейсов Москва – Милан и Милан – Москва полностью вернуть деньги за билеты, купленные до 26 февраля. В тот день Роспотребнадзор предупредил о риске заражения коронавирусом при посещении Италии.

Обновление: «Уральские авиалинии» ввели возврат билетов на рейсы компании. За билеты, купленные с 8 марта по 15 апреля, можно вернуть деньги, также можно изменить направление или дату перелета. При возврате будет взиматься 1 тысяча рублей за каждый билет. Акция действует на всех рейсах авиакомпании без ограничений по дате перелета и для любых тарифов, в том числе «невозвратных», сообщает RNS.

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Фото: SAWITRE INTAYAM / Shutterstock.com

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