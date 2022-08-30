Экипажам S7 Airlines разрешили носить бороду и иметь татуировки

Экипажам S7 Airlines разрешили носить бороду, иметь татуировки и красить волосы в яркий цвет. Если стиль не мешает человеку выполнять свою работу, то нет смысла хранить устаревшие традиции, пояснили в авиакомпании.
О нововведениях сообщается в telegram-канале S7 Airlines. Так, кабинному и летному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду, делать необычные прически и красить волосы в яркий цвет.
«Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту – не видим причин бережно хранить порядком устаревшие традиции», – отметили в компании.
Кроме того, каблуки для бортпроводниц больше не являются обязательным атрибутом – они могут носить обувь на плоской подошве, балетки или лоферы.
Для безопасности сохраняется рекомендация на отсутствие пирсинга на открытых частях тела и длинные ногти, уточнили в S7 Airlines. Татуировки не должны иметь оскорбительный смысл, добавили там.
Фото на обложке: Feruzbek /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022