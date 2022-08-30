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Экипажам S7 Airlines разрешили носить бороду и иметь татуировки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Экипажам S7 Airlines разрешили носить бороду, иметь татуировки и красить волосы в яркий цвет. Если стиль не мешает человеку выполнять свою работу, то нет смысла хранить устаревшие традиции, пояснили в авиакомпании.

Экипажам S7 Airlines разрешили носить бороду и иметь татуировки

О нововведениях сообщается в telegram-канале S7 Airlines. Так, кабинному и летному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду, делать необычные прически и красить волосы в яркий цвет.

«Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту – не видим причин бережно хранить порядком устаревшие традиции», – отметили в компании.

Кроме того, каблуки для бортпроводниц больше не являются обязательным атрибутом – они могут носить обувь на плоской подошве, балетки или лоферы.

Для безопасности сохраняется рекомендация на отсутствие пирсинга на открытых частях тела и длинные ногти, уточнили в S7 Airlines. Татуировки не должны иметь оскорбительный смысл, добавили там.

Фото на обложке: Feruzbek / Shutterstock

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