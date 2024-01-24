Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна купит российский бизнес американской Huntsman

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна договорился о покупке российского бизнеса американской химической компании Huntsman. Последняя владеет заводом в Обнинске, пишет «Ъ».
Сделку заключили в 2023 году, но она пока не получила одобрение регуляторов. Ее сумма может составить 2,1–2,5 млрд рублей, оценили аналитики.
В ФАС отметили, что покупка не приведет к ограничению конкуренции на рынке оптовой торговли химическими продуктами и производства красок и лаков.
S8 Capital — многопрофильный холдинг Армена Саркисяна. До февраля 2022 года основным активом портфеле был распространитель государственных лотерей «Столото».
Портфель холдинга заметно расшилрилися в прошлом году: S8 уже стала одним из крупнейших производителей шин в России за счет получения заводов покинувших страну Continental и Bridgestone, также российской Cordiant, начала выпускать автокомпоненты, купив ряд местных активов Bosch.
Фото на обложке: JHVEPhoto /
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