Венчурный фонд Flashpoint VC устроит онлайн-соревнование для SaaS-стартапов

Венчурный фонд с российскими корнями Flashpoint VC (бывший Buran VC) в конце лета проведет Summer SaaS — онлайн-соревнование для SaaS-стартапов на ранней стадии. Об этом представители фонда рассказали Rusbase.

Summer SaaS состоится 27 августа. Формат — онлайн-питчинг. Стартапы смогут представить свои проекты жюри, в которое войдут управляющие партнеры крупных венчурных фондов Восточной Европы, СНГ, Израиля и Финляндии. Среди них — Point Nine Capital, Credo Ventures, Vertex Israel, Runa Capital, 500 Startups.

Flashpoint VC отберет 25 проектов, которое примут участие в соревновании. Отбор идет по пяти направлениям: vertical AI, devops, remote work, healthtech, cyber innovations.

Критерии отбора стартапов:

SaaS как сфера деятельности;

месячная выручка (MRR) — от $10 тысяч до $100 тысяч;

привлеченный капитал — не более $3 млн.

Что получит победитель Summer SaaS:

бесплатные годовые лицензии от портфельных компаний Flashpoint VC Growbots и Comeet. Growbots автоматизирует продажи, Comeet — процесс найма персонала;

серию консультаций от американской компании Chilipiper по выходу на рынок США и общению с крупными клиентами.

Все участники получат призы от партнеров Summer SaaS. Amazon Web Services (AWS) предоставит им кредиты AWS в размере до $10 тысяч. Кредиты покрывают расходы на работу с облачной платформой. Кроме того, стартапы получит скидки от разработчика ПО для маркетинга и продаж Hubspot.

Подать заявку можно до 9 августа на сайте соревнования.

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