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Венчурный фонд Flashpoint VC устроит онлайн-соревнование для SaaS-стартапов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Венчурный фонд с российскими корнями Flashpoint VC (бывший Buran VC) в конце лета проведет Summer SaaS — онлайн-соревнование для SaaS-стартапов на ранней стадии. Об этом представители фонда рассказали Rusbase. 

Венчурный фонд Flashpoint VC устроит онлайн-соревнование для SaaS-стартапов

Summer SaaS состоится 27 августа. Формат — онлайн-питчинг. Стартапы смогут представить свои проекты жюри, в которое войдут управляющие партнеры крупных венчурных фондов Восточной Европы, СНГ, Израиля и Финляндии. Среди них — Point Nine Capital, Credo Ventures, Vertex Israel, Runa Capital, 500 Startups.  

Flashpoint VC отберет 25 проектов, которое примут участие в соревновании. Отбор идет по пяти направлениям: vertical AI, devops, remote work, healthtech, cyber innovations. 

Критерии отбора стартапов: 

  • SaaS как сфера деятельности;
  • месячная выручка (MRR) — от $10 тысяч до $100 тысяч;
  • привлеченный капитал — не более $3 млн. 

Что получит победитель Summer SaaS:

  • бесплатные годовые лицензии от портфельных компаний Flashpoint VC Growbots и Comeet. Growbots автоматизирует продажи, Comeet — процесс найма персонала;
  • серию консультаций от американской компании Chilipiper по выходу на рынок США и общению с крупными клиентами. 

Все участники получат призы от партнеров Summer SaaS. Amazon Web Services (AWS) предоставит им кредиты AWS в размере до $10 тысяч. Кредиты покрывают расходы на работу с облачной платформой. Кроме того, стартапы получит скидки от разработчика ПО для маркетинга и продаж Hubspot. 

Подать заявку можно до 9 августа на сайте соревнования.

Фото: fizkes / Shutterstock

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