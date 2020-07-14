Венчурный фонд Flashpoint VC устроит онлайн-соревнование для SaaS-стартапов
Венчурный фонд с российскими корнями Flashpoint VC (бывший Buran VC) в конце лета проведет Summer SaaS — онлайн-соревнование для SaaS-стартапов на ранней стадии. Об этом представители фонда рассказали Rusbase.
Summer SaaS состоится 27 августа. Формат — онлайн-питчинг. Стартапы смогут представить свои проекты жюри, в которое войдут управляющие партнеры крупных венчурных фондов Восточной Европы, СНГ, Израиля и Финляндии. Среди них — Point Nine Capital, Credo Ventures, Vertex Israel, Runa Capital, 500 Startups.
Flashpoint VC отберет 25 проектов, которое примут участие в соревновании. Отбор идет по пяти направлениям: vertical AI, devops, remote work, healthtech, cyber innovations.
Критерии отбора стартапов:
- SaaS как сфера деятельности;
- месячная выручка (MRR) — от $10 тысяч до $100 тысяч;
- привлеченный капитал — не более $3 млн.
Что получит победитель Summer SaaS:
- бесплатные годовые лицензии от портфельных компаний Flashpoint VC Growbots и Comeet. Growbots автоматизирует продажи, Comeet — процесс найма персонала;
- серию консультаций от американской компании Chilipiper по выходу на рынок США и общению с крупными клиентами.
Все участники получат призы от партнеров Summer SaaS. Amazon Web Services (AWS) предоставит им кредиты AWS в размере до $10 тысяч. Кредиты покрывают расходы на работу с облачной платформой. Кроме того, стартапы получит скидки от разработчика ПО для маркетинга и продаж Hubspot.
Подать заявку можно до 9 августа на сайте соревнования.
Фото: fizkes / Shutterstock
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