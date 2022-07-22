Арест основателя Group-IB Ильи Сачкова продлили до конца сентября. Сачков находится в СИЗО несколько месяцев, его обвиняют в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы.
О продлении содержания под стражей Ильи Сачкова сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы. Сачков будет находиться в СИЗО до 28 сентября.
Основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в передаче сведений, содержащих государственную тайну. Следствие полагает, что Сачков передал такие сведения за границу. Максимальное наказание по соответствующей статье уголовного кодекса РФ составляет 20 лет лишения свободы.
Все материалы по делу Ильи Сачкова засекречены в соответствии с законодательством о рассмотрении дел, связанных с государственной изменой.
Сачков неоднократно заявлял о непризнании своей вины по предъявленным обвинениям. В ноябре 2021 года Сачков обращался к президенту РФ с просьбой изменить ему меру пресечения на домашний арест.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Главная мера предосторожности — это публичность». Как российских предпринимателей судят за госизмену
- 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 3 Движение на Восток: как российский производитель устройств для безопасности справляется с новыми вызовами
- 4 Базы данных компаний все чаще воруют. Вот конкретные действия, которые помогут этого избежать
- 5 «Средний размер выкупа — $247 000». Киберкриминалист — о мотивации хакеров и атаках на российские компании
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июля 2022
27 июля 2022