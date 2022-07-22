Арест основателя Group-IB Ильи Сачкова продлили до конца сентября. Сачков находится в СИЗО несколько месяцев, его обвиняют в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

О продлении содержания под стражей Ильи Сачкова сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы. Сачков будет находиться в СИЗО до 28 сентября.

Основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в передаче сведений, содержащих государственную тайну. Следствие полагает, что Сачков передал такие сведения за границу. Максимальное наказание по соответствующей статье уголовного кодекса РФ составляет 20 лет лишения свободы.

Все материалы по делу Ильи Сачкова засекречены в соответствии с законодательством о рассмотрении дел, связанных с государственной изменой.

Сачков неоднократно заявлял о непризнании своей вины по предъявленным обвинениям. В ноябре 2021 года Сачков обращался к президенту РФ с просьбой изменить ему меру пресечения на домашний арест.