Инвесторам рассказали, какие вложения никогда не подведут

Старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин рассказал, как выбирать активы, которые не разочаруют и не подведут инвестора. Он напомнил о правиле соотношения риска и доходности: имеет смысл выстроить линейку активов от менее к более рискованным.

Безопаснее всего держать деньги на депозите в банке. Можно найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой, чтобы получать гарантированную доходность, рассказал «Прайм» финансист.

Если инвестор может себе позволить взять немного больше риска, можно обратить внимание на облигации.

По словам аналитики, доходность по облигациям федерального займа практически равна вкладам и составляет примерно 8,5-9%. Однако эти вложения ликвидные: деньги можно вернуть в любой момент, а при депозите придется, как правило, ждать окончания срока действия вклада.

Михаил Ганелин также напомнил про риски ОФЗ. При экономическом шоке их цена может упасть, но все же гособлигации довольно надежны, а их цена вновь может вырасти.

Финансист также рассказал про корпоративные облигации. Они не такие надежные, как государственные, но более доходные. «Корпораты» второй величины предлагают доходность до 10-12%.

Но не каждая высокодоходная облигация является надежной, предупредил эксперт, поэтому лучше обращаться к профессиональным управляющим, чтобы найти надежную бумагу.

Акции — более рисковая история, но есть дивидендные акции, с которых можно получать стабильный дивидендный доход. Дивидендная доходность может колебаться от 7% до 15% в год.

«Однако надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть. В периоды кризисов, которые часто приходят неожиданно, акции могут упасть на 50% и даже больше», — напомнил собеседник агентства.

Для долгосрочной перспективы лучше обратиться к доллару, золоту и недвижимости. За 10 лет, к примеру, цены на недвижимость в средней выросли на 2-3 процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период, — указал Ганелин.

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