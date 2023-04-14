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Французский дом моды Saint Laurent основал компанию по производству фильмов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Французский дом моды Saint Laurent займется производство кинофильмов. Компания основала дочернее предприятие Saint Laurent Productions и представит свои первые работы на Каннском фестивале, который пройдет с 16 по 27 мая.

Французский дом моды Saint Laurent основал компанию по производству фильмов

Saint Laurent учредил компанию Saint Laurent Productions, специализацией которого является производство кинофильмов. Об этом сообщает Women’s Wear Daily.

Издание уточняет, что французский модный дом стал первым в своем роде, кто не просто вкладывается в съемки фильмов или предоставляет одежду актерам, а занимается выпуском кино непосредственно.

Свои первые работы Saint Laurent Productions представит на Каннском кинофестивале, который пройдет с 16 по 27 мая во французских Каннах. Одной из представленных работ станет короткометражный вестерн «Странный образ жизни» режиссера Педро Альмодовара, в котором снялись Итан Хоук и Педро Паскаль.

В компании добавили, что работают над полнометражными лентами, режиссерами которых выступят Дэвид Кроненберг и Паоло Соррентино.

Фото на обложке: Sandor Szmutko / Shutterstock

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