Французский дом моды Saint Laurent основал компанию по производству фильмов

Французский дом моды Saint Laurent займется производство кинофильмов. Компания основала дочернее предприятие Saint Laurent Productions и представит свои первые работы на Каннском фестивале, который пройдет с 16 по 27 мая.
Saint Laurent учредил компанию Saint Laurent Productions, специализацией которого является производство кинофильмов. Об этом сообщает Women’s Wear Daily.
Издание уточняет, что французский модный дом стал первым в своем роде, кто не просто вкладывается в съемки фильмов или предоставляет одежду актерам, а занимается выпуском кино непосредственно.
Свои первые работы Saint Laurent Productions представит на Каннском кинофестивале, который пройдет с 16 по 27 мая во французских Каннах. Одной из представленных работ станет короткометражный вестерн «Странный образ жизни» режиссера Педро Альмодовара, в котором снялись Итан Хоук и Педро Паскаль.
В компании добавили, что работают над полнометражными лентами, режиссерами которых выступят Дэвид Кроненберг и Паоло Соррентино.
Фото на обложке: Sandor Szmutko /
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