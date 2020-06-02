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В России выросли средняя зарплата и количество вакансий

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В мае средняя зарплата в России увеличилась на 4% по сравнению с прошлым месяцем и составила 42 тысячи рублей. Об этом говорят результаты исследования рынка труда, которое провел рекрутинговый сервис «Авито Работа». Rusbase ознакомился с результатами исследования.

В России выросли средняя зарплата и количество вакансий

Самые высокие зарплаты мая — в строительной области. Средний размер оплаты труда по России в этой сфере составил 59 тысяч рублей. На втором месте автомобильный бизнес, где среднемесячная зарплата по стране - около 47 тысяч рублей. На третьем месте - медицинская отрасль со средней зарплатой 46 тысяч рублей.

Кроме того, в мае выросло общее количество вакансий по стране по сравнению с апрелем — на 6%. Строительство, производство и транспортно-логистическая сфера лидируют по динамике числа вакансий в мае. 

Как отмечают аналитики «Авито Работы», рынок труда еще очень полярен. Некоторые сферы не стабилизировались и не могут вернуться к обычному режиму работы. Это туризм, ресторанный бизнес, искусство и развлечения.

В Москве количество вакансий в мае сократилось на 5%. В столице существенно проседает средний и малый бизнес, многие организации до сих пор не могут возобновить работу. Практически единственная растущая отрасль в Москве — строительство. При этом средняя зарплата в городе выросла на 10% и составила почти 77 тысяч рублей.
Фото: Travel man / Shutterstock

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