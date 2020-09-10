Сбербанк сократил выплаты топ-менеджерам почти на 20%

Во втором квартале 2020 года члены правления Сбербанка заработали 331,9 млн рублей — на 19% меньше, чем во втором квартале прошлого года. Это следует из финансовой отчетности банка, обратил внимание Forbes.

Сбербанк второй квартал подряд сокращает выплаты топ-менеджменту. В первом квартале 2020 года члены правления получили на 16,5% меньше, чем год назад.

Всего за первое полугодие члены правления получили 729,3 млн рублей вознаграждения. 550,5 млн рублей из этой суммы — фиксированное вознаграждение: должностные оклады, оплата отпусков, командировки. Еще 178,8 млн рублей — ежеквартальные премии и бонусы. В первом полугодии прошлого года Сбербанк заплатил правлению 888,4 млн рублей.

В состав правления в первом полугодии 2020 года входили глава банка Герман Греф, первый заместитель Александр Ведяхин, заместители Светлана Кирсанова, Белла Златкис, Лев Хасис, Олег Ганеев, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, а также Александр Морозов, который 1 июля покинул банк после почти 12 лет работы.

В феврале в состав правления вошла бывшая вице-премьер правительства Ольга Голодец.

В пресс-службе Сбербанка Forbes объяснили сокращение выплат «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».

В апреле Александр Морозов говорил, что выплаты топ-менеджменту Сбербанка в этом году сократятся в два раза.

В конце июня Герман Греф сообщил, что банк рассчитывает сэкономить около 82 млрд рублей, в основном за счет снижения зарплат менеджмента.

Выплаты другим сотрудникам в первом полугодии повысились, следует из данных по численности сотрудников и размеру фонда заработной платы.

Средняя численность работников банка по итогам первого полугодия снизилась до 235 047 человек, фонд начисленной заработной платы составил 115,1 млрд рублей. В первом полугодии прошлого года в банке работало 239 416 человек, а фонд начисленной заработной платы составлял 104,58 млрд рублей.

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