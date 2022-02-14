Рекордное количество россиян захотели привязать свою зарплату к курсу доллара и евро

Рекордное за 7 лет количество россиян захотели привязать уровень своей заработной платы к курсам доллара и евро – этого пожелали половина из более чем полутора тысяч респондентов исследования SuperJob. Лишь у 1% жителей страны зарплата уже привязана к курсам валют.
Мужчины выступают за привязку уровня своего жалования к курсам доллара США и евро гораздо чаще, чем женщины – 55% против 41%. Больше других этого хотят люди в возрасте до 34 лет и с доходом более 80 тысяч рублей в месяц.
По результатам исследования SuperJob, каждый второй житель России хочет, чтобы его зарплату сопоставляли с текущими курсами доллара и евро. Против такой корреляции выступили 31% опрошенных – они тратят деньги только в рублях и не хотят волноваться из-за перепадов курсов, показал опрос.
Лишь у 1% опрошенных уровень заработной платы уже привязан к актуальным курсам валют.
В исследовании от 2015 года желание привязать зарплату к курсу валют выразили 32% россиян, в 2020-ом году – 37%.
Исследование проводили в феврале 2022 года среди 1,6 тыс. респондентов из 389 населенных пунктов России.
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Фото на обложке: Natali55522 /
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