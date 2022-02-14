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Рекордное количество россиян захотели привязать свою зарплату к курсу доллара и евро

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рекордное за 7 лет количество россиян захотели привязать уровень своей заработной платы к курсам доллара и евро – этого пожелали половина из более чем полутора тысяч респондентов исследования SuperJob. Лишь у 1% жителей страны зарплата уже привязана к курсам валют.

Рекордное количество россиян захотели привязать свою зарплату к курсу доллара и евро

Мужчины выступают за привязку уровня своего жалования к курсам доллара США и евро гораздо чаще, чем женщины – 55% против 41%. Больше других этого хотят люди в возрасте до 34 лет и с доходом более 80 тысяч рублей в месяц.

По результатам исследования SuperJob, каждый второй житель России хочет, чтобы его зарплату сопоставляли с текущими курсами доллара и евро. Против такой корреляции выступили 31% опрошенных – они тратят деньги только в рублях и не хотят волноваться из-за перепадов курсов, показал опрос.

Лишь у 1% опрошенных уровень заработной платы уже привязан к актуальным курсам валют.

В исследовании от 2015 года желание привязать зарплату к курсу валют выразили 32% россиян, в 2020-ом году – 37%.

Исследование проводили в феврале 2022 года среди 1,6 тыс. респондентов из 389 населенных пунктов России.

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Фото на обложке: Natali55522 / Shutterstock

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