Российская IT-компания начнет выдавать зарплату в криптовалюте

Российская IT-компания начнет платить сотрудникам в криптовалюте. В фирме считают, что таким образом помогут своей команде не только сохранить деньги, но и преумножить их.
Заработную плату в криптовалюте предложила своим сотрудникам компания Zavod-IT. Об этом RB рассказал представитель организации.
«Криптовалюта сегодня единственный надежный способ переводить деньги за рубеж, не боясь блокировок. Мы любим рубль, но все же это сейчас очень шаткая валюта, а мы хотим, чтобы наша команда чувствовала себя в безопасности», – отметили в Zavod-IT.
В качестве оплаты компания будет использовать биткоины, эфиры, USDT, XRP.
В фирме уточнили, что решение о переходе на зарплату в криптовалюте каждый сотрудник принимает добровольно, но 60% штата уже готовы перейти на новый формат оплаты труда.
Что касается возможных сложностей с обналичиванием криптовалюты, то представитель Zavod-IT подчеркнул, что сотрудники компании «без труда разберутся как перевести деньги в нужную валюту».
Zavod-IT занимается разработкой технологических стартапов. На сайте указано, что компания работает с «любым городом России, Европы и США». Основателем и техническим директором Zavod-IT является Александр Процюк.
Юрлицо Zavod-IT – ООО «Акцент-УМ» – зарегистрировано в 2012 году в Екатеринбурге. Единственным учредителем организации является Александр Процюк. Согласно данным из ЕГРЮЛ, по итогам 2021 года компания получила выручку в размере 1,2 млн при чистом убытке в 2,6 млн рублей.
Фото на обложке: Igor Faun /
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