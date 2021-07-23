В России запустили сервис для получения зарплаты в любой день

Сотрудничество «ВТБ» и «Деньги Вперед» позволит зарплатным клиентам банка получать фактически заработанные деньги в любой день. Сервис доступен для сотрудников любой формы занятости. В «ВТБ» отметили, что это поможет работодателям повысить уровень лояльности коллектива.
Пилотный сервис работает в Москве для компаний со штатом 500-2000 человек. Информация о заработанной сумме отображается в приложении «Деньги Вперед». Там же можно узнать о налогах, которые оплатил работодатель.
«Сотрудникам это поможет избежать критичных ситуаций в случае непредвиденных расходов и гибко распоряжаться своим заработком, а работодателям – повысить уровень лояльности коллектива», – отметил начальник управления «Зарплатные проекты» банка «ВТБ» Гариф Ромашкин.
Сервис доступен для сотрудников любой формы занятости.
«Услуга получения зарплаты вне привычного графика аванса и зарплаты доказала востребованность у россиян – согласно нашим данным, более половины (53%) сотрудников российских компаний предпочтут вакансии с возможностью получения зарплаты в любой день месяца, а каждый пятый (20%) хочет получать зарплату раз в неделю и чаще», – рассказал основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.
Он добавил, что для работодателя возможность получения заработной платы чаще двух раз в месяц в среднем на 41% снижает текучку кадров.
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