Исследование: женщины редко решаются просить зарплату наравне с мужчинами

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил зарплатные ожидания женщин и мужчин и предложения вакансий по 30 популярным позициям рынка труда Москвы и Санкт-Петербурга. Аналитики платформы пришли к выводу, что средние ожидания соискателей по большинству позиций соответствуют или отличаются всего на 5—10 тыс. рублей.

При этом как оказалось, женщины все еще редко решаются просить зарплату больше мужчин. В столице разрыв зарплатных ожиданиях мужчин и женщин составляет 6%, в Санкт-Петербурге – 8%, говорится в исследовании.

Однако в Москве есть сферы, где женщины претендуют на доход выше, чем у мужчин, а в Санкт-Петербурге таких нет.

В Москве средние зарплатные ожидания женщин выше мужских среди финансовых аналитиков — 125 и 120 тыс. рублей соответственно, архитекторов — 105 и 100 тыс. рублей, экономистов — 85 и 75 тыс. рублей и экологов — 87 и 85 тыс. рублей. При этом запросы женщин-экономистов соответствуют средним зарплатным предложениям компаний, а вот в сфере финансовой аналитики, архитектуры и экологии женщины просят чуть выше рынка — 120, 95 и 80 тыс. рублей соответственно.

Наиболее значительный разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин аналитики платформы зафиксировали на позициях бизнес-аналитика — 170 и 130 тыс. рублей и программиста «1С» 180 и 150 тыс. рублей. Причем среди бизнес-аналитиков запросы мужчин соответствуют средним предложениям работодателей, а среди разработчиков «1С» — превышают их (160 тыс. рублей).

В Санкт-Петербурге средние зарплатные ожидания женщин и мужчин совпадают среди риелторов. Это примерно 120 тыс. рублей. Ожидания также совпадают у менеджеров по развитию и финансовых аналитиков — по 100 тыс. рублей, проектировщиков — 90 тыс. рублей, PR-менеджеров — 80 тыс. рублей, технологов — 75 тыс. рублей, персональных ассистентов — 70 тыс. рублей, специалистов по работе с клиентами — 65 тыс. рублей и маляров-отделочников — также 65 тыс. рублей. При этом у соискателей на позицию проектировщика зарплатные аппетиты чуть выше рынка — 85 тыс. рублей, а вот риелторам, PR-специалистам и малярам можно просить и больше — 130, 85 и 80 тыс. рублей соответственно.

Как и в столице, самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин среди бизнес-аналитиков — 145 и 105 тыс. рублей соответственно и программистов «1C» — 150 и 125 тыс. рублей. Средние рыночные зарплатные предложения для этих вакансий составляют соответственно 145 и 135 тыс. рублей.

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