Половина российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам — исследование

Большинство (79%) российских компаний пересматривали зарплаты сотрудников в течение 2023 года. При этом половина работодателей готовы вновь повысить оклады работников к началу 2024-го.
Об этом говорят результаты имеющегося у RB исследования сервиса Superjob, проведенного среди 1000 HR-специалистов российских компаний.
47% работодателей сообщают, что проводили повышение или индексацию зарплат в последние 6 месяцев. Еще треть (32%) опрошенных пересматривали зарплаты сотрудников от полугода до года назад. Таким образом, 8 из 10 компаний увеличили зарплаты персонала с начала 2023 года.
При этом на пересмотр зарплаты в 2024 году надеется каждый второй сотрудник (49%). По данным аналитиков Superjob, процент ожидающих повышения работников — самый высокий за последние четыре года. В 2022 году доля такого персонала была на 3% ниже.
Больше всего повышения ждут сотрудники в возрасте до 34 лет (57%) и с доходом от 80 тысяч в месяц (57%).
Ровно 50% компаний ответили, что планируют пересмотреть зарплаты сотрудников в ближайшее время. Год назад доля таких работодателей была почти вдвое ниже (27%).
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