В России на 23% увеличилось количество объявлений о продаже готового бизнеса

Чаще всего на продажу выставляли компании в сфере торговли, отмечают авторы исследования. Количество таких объявлений выросло на 34% по сравнению с 2020 годом. Наибольший рост таких объявлений был зафиксирован в Ярославле (+58%). Также их активно продавали в Ульяновске (+57%), Сочи (+50%) и Калининграде (+43%).

Количество объявлений о продаже компаний в сфере услуг выросло на 28% по сравнению с 2020 годом. Самый заметный рост был зафиксирован в Рязани (+85%). Также продажи компаний в сфере услуг выросли в Ульяновске (+81%), в Кирове (+80%) и Ижевске (+76%).

На третьем месте оказались интернет-магазины, число объявлений о продажи которых выросло на 23%. А производственные компании в 2021 году продавцы размещали на сайте на 20% чаще. Выбор готовых онлайн-компаний в два раза вырос в Калининграде, а в Набережных Челнах и Сочи - на 78% и 58% соответственно. Производственные предприятия активнее всего продавали в Набережных Челнах (+51%), Калининграде (+47%) и Краснодаре (+41%).

Число объявления о продаже предприятий общепита в целом по стране выросло на 10%. Чаще всего объявления о продаже обзепита выставляли в Новокузнецке (+49%). Также предложения о продаже существено выросли в Омске (38%) и Ставрополе (35%).

Количество объявлений о продаже строительных предприятий в 2021 году осталось неизменным по сравнению с 2020 годом. Однако в некоторых регионах аналитики зафиксировали значительный рост. Так, в Сочи предложение выросло на 72%.

При этом российские предприниматели в 2021 году стали меньше продавать сельскохозяйственных предприятий и компаний в сфере развлечений — количество объявлений о их продаже снизилось на 13% и 15% соответственно.

В целом по России спрос на компании у предпринимателей вырос на 5%, показало исследование. Стать владельцем готового бизнеса в 2021 году можно было в среднем за 500 тыс. рублей, подсчитали аналитики.

Самым востребованным готовым бизнесом в 2021 году в России оказались интернет-магазины, спрос на которые вырос на 30%.

Самыми дорогими компаниями, выставленными на продажу на «Авито» в 2021 году, стали сельхозпредприятия. За год предприятия в сфере сельского хозяйства выросли в цене на 44%, а их средняя стоимость составила 4 млн рублей.

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