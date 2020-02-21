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Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать новые iPhone

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Эксперты «Яндекс.Маркета» изучили спрос на модели Apple iPhone, анонсированные в 2018 и 2019 годах, и выяснили, когда выгоднее всего покупать гаджеты. Исследование поступило в редакцию Rusbase.

Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать новые iPhone

Компания использовала данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.

По словам экспертов «Яндекс.Маркета», традиционно цены на новые модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж — в начале осени. Затем, в течение нескольких месяцев, их стоимость «выравнивается» и с весны меняется уже незначительно.

Специалисты подчеркивают, что покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остается еще полгода.

Модели 2018 года

В сентябре 2018 года Apple анонсировала две новые линейки смартфонов: iPhone Xr и iPhone Xs/Xs Max (с экраном 6,5 дюйма).

За последний год среди пользователей «Яндекс.Маркета» самыми популярными моделями iPhone, анонсированными в 2018 году, стали:

  1. Apple iPhone Xr 64Gb.
  2. Apple iPhone Xr 128Gb.
  3. Apple iPhone Xs 64Gb.

По данным сервиса, с начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018-м, показывали стабильное снижение стоимости.

Сильнее всего потеряла в стоимости линейка Xs. Гаджеты подешевели за год более чем на 30%, особенно модель с 64 гб. Сейчас средняя стоимость этого гаджета составляет около 46 тысяч рублей, а в начале 2019 года он стоил не менее 74 тысяч рублей.

Гаджеты из линейки Xs Max в прошлом году потеряли в цене чуть менее 30%. А линейка Xr за год потеряла в стоимости меньше всего — сейчас смартфоны стоят примерно на 20% ниже, чем в начале прошлого года.

Модели 2019 года

В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Самые популярные модели:

  1. Apple iPhone 11 64Gb.
  2. Apple iPhone 11 128Gb.
  3. Apple iPhone 11 Pro 64Gb.

Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512Gb. К ноябрю устройство потеряло в стоимости 15%.

Самая популярная модель из новинок — iPhone 11 64GB — на старте продаж стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас средняя цена на него составляет чуть более 50 тысяч рублей.

Фото: Unsplash

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