Илон Маск продал акции Tesla на более чем $900 млн

Основатель Tesla Илон Маск продал 13 декабря продал 934 тыс. бумаг компании на $906,5 млн.
Глава компании продает акции, чтобы покрыть налоги, которые он должен заплатить при исполнении 2,1 млн опционов, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные раскрытия Комиссии по ценными бумагам и биржам (SEC).
После голосования подписчиков в Twitter за продажу акций, предприниматель продал почти 12 млн собственных бумаг. Ему нужно «выгрузить» на рынок 17 млн ценных бумаг без учета опционов.
С тех пор акции Tesla потеряли 21% в цене от пиковых значений в ноябре.
До этого Илон Маск продавал акции компании лишь дважды: в 2010 и 2016 годах, чтобы выплатить налоги с опционов. Пять лет назад в одном из интервью The Wall Street Journals он заявил, что не планирует продавать когда-либо акции Tesla.
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Фото на обложке: Unsplash
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