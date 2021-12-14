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Илон Маск продал акции Tesla на более чем $900 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатель Tesla Илон Маск продал 13 декабря продал 934 тыс. бумаг компании на $906,5 млн.

Илон Маск продал акции Tesla на более чем $900 млн

Глава компании продает акции, чтобы покрыть налоги, которые он должен заплатить при исполнении 2,1 млн опционов, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные раскрытия Комиссии по ценными бумагам и биржам (SEC).

После голосования подписчиков в Twitter за продажу акций, предприниматель продал почти 12 млн собственных бумаг. Ему нужно «выгрузить» на рынок 17 млн ценных бумаг без учета опционов.

С тех пор акции Tesla  потеряли 21% в цене от пиковых значений в ноябре.

До этого Илон Маск продавал акции компании лишь дважды: в 2010 и 2016 годах, чтобы выплатить налоги с опционов. Пять лет назад в одном из интервью The Wall Street Journals он заявил, что не планирует продавать когда-либо акции Tesla.

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Фото на обложке: Unsplash

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