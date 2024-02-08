Польская e-commerce-платформа с открытым исходным кодом Saleor привлекла $8 млн от Target Global, Zalando, SNR, Cherry Ventures и TQ Ventures. Посевной раунд стороны закрыли 6 февраля, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Польский стартап Saleor привлек $8 млн от Target Global, Zalando и других фондов