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Польский стартап Saleor привлек $8 млн от Target Global, Zalando и других фондов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Польская e-commerce-платформа с открытым исходным кодом Saleor привлекла $8 млн от Target Global, Zalando, SNR, Cherry Ventures и TQ Ventures. Посевной раунд стороны закрыли 6 февраля, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Польский стартап Saleor привлек $8 млн от Target Global, Zalando и других фондов

Привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование, развитие своей агентской программы и продукта. С момента появления стартап привлек $10,5 млн.

Saleor основана в 2020 году в Польше. Это е-commerce-платформа с открытым исходным кодом для создания электронных магазинов. Она состоит из «Витрины», которую можно менять под особенности проекта, и «Панели управления» магазином. У платформы имеются такие функции как управление клиентами, заказами, товарами, доставка, администрирование сайта и т.д.

Фото на обложке: Saleor Commerce / LinkedIn

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