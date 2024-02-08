Польский стартап Saleor привлек $8 млн от Target Global, Zalando и других фондов

Польская e-commerce-платформа с открытым исходным кодом Saleor привлекла $8 млн от Target Global, Zalando, SNR, Cherry Ventures и TQ Ventures. Посевной раунд стороны закрыли 6 февраля, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование, развитие своей агентской программы и продукта. С момента появления стартап привлек $10,5 млн.
Saleor основана в 2020 году в Польше. Это е-commerce-платформа с открытым исходным кодом для создания электронных магазинов. Она состоит из «Витрины», которую можно менять под особенности проекта, и «Панели управления» магазином. У платформы имеются такие функции как управление клиентами, заказами, товарами, доставка, администрирование сайта и т.д.
Фото на обложке: Saleor Commerce / LinkedIn
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