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Продажи ритейлеров в России в День холостяка установили новый рекорд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Продажи крупнейших российских марткеплейсов Ozon и Wildberries 11 ноября составили рекордные 12 млрд рублей, что в три раза превышает показатель на аналогичную дату в 2020 году.

Продажи ритейлеров в России в День холостяка установили новый рекорд

В 2021 году сумма распределилась между платформами примерно поровну. Такую оценку приводит Infoline, на его данные ссылаются «Ведомости».

В Ozon сообщили RB.ru, что продали товаров на 6,1 млрд рублей, что почти в 5 раз больше, чем годом ранее. В Wildberries с оценкой Infoline не согласились: представитель площадки сообщил «Ведомостям», что сумма «значительно выше 6 млрд рублей» и что за год она выросла в 1,8 раза. 

В пресс-службе Wildberries также сообщили RB.ru, что в этом году проводили распродажу с 28 октября по 13 ноября. За это время покупатели заказали товаров на 89 млрд рублей — почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 11 ноября было оформлено свыше 4,5 млн заказов (в 2020 году — 2,5 млн заказов).

На «AliExpress Россия» за время распродажи россияне сделали покупки на 33,3 млрд рублей. Оборот локального бизнеса AliExpress составил 13,4 млрд рублей, что почти в 2,5 раза выше прошлого года. Всего за период распродажи было сделано более 25,6 млн заказов. 

Lamoda зафиксировала прирост продаж на 22% по сравнению с прошлым годом, а в сравнении с 11 ноября 2019 года — на 88%. «Сбермегамаркет» отметил рост в 10 раз по сравнению с распродажей прошлого года, «Яндекс.Маркет» — на 110%.

Рост онлайн-продаж подтверждают также данные платежных сервисов. По данным «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера»), обороты различных интернет-магазинов 11 ноября выросли на 41% по сравнению с 11 ноября 2020 года и на 79% относительно 2019 года. Общий средний чек вырос на 31% по сравнению с 2020 годом и на 71% по сравнению с 2019 годом, достигнув 2270 рублей.

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По данным «Чек индекса», по сравнению с прошлым годом больше всего выросли онлайн-продажи электроники и бытовой техники: объем продаж в натуральном выражении — на 48%, средний чек — на 41%, до 18 520 рублей. Продажи спорттоваров показали рост на 302%, а средний чек вырос на 18% — до 7006 рублей.

День холостяка празднуют в Китае 11 ноября, к нему же приурочена одна из крупнейших распродаж. Первая подобная акция прошла в 2009 году, ее устроила китайская Alibaba Group (владеет онлайн-площадками Taobao, Tmall и AliExpress). Продажи Alibaba в этот день в 2021 году показали рекорд продаж — покупатели оставили на маркетплейсе почти $85 млрд, сообщал Bloomberg.

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Фото на обложке: Unsplash

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