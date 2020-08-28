Микрофоны, блестки и Xiaomi: что россияне ищут и покупают на распродажах AliExpress
«AliExpress Россия» выяснила, какие товары пользуются наибольшим спросом у пользователей в разных регионах в период распродаж на маркетплейсе. Об этом Rusbase рассказал представитель AliExpress.
Аналитики площадки отметили, что в преддверии летней распродажи на площадке выросло количество запросов из регионов и стран СНГ. В обычный период наибольшее число запросов приходится на Москву и Санкт-Петербург.
В среднем количество поисковых запросов перед распродажей вырастает на 16% по сравнению с обычными днями.
Выяснилось, что перед августовской распродажей на AliExpress в Краснодаре чаще искали микрофоны, в Новосибирске — блестки для рукоделия, в Южно-Сахалинске — коробки для хранения вещей, в Алматы — аксессуары для скейтборда. В Москве в период распродажи пользователи чаще интересовались товарами бренда Xiaomi.
Топ наиболее частотных запросов на площадке в августе
|Поисковый запрос
|Город
|Микрофон
|Краснодар
|Xiaomi
|Москва / Санкт-Петербург
|Блестки для рукоделия
|Новороссийск
|Коробки для хранения
|Южно-Сахалинск
|Аксессуары для скейтборда
|Алматы
|Мужские боксеры
|Благовещенск
|Карта памяти
|Ижевск
|Новогодняя гирлянда
|Омск
|Платье
|Москва
|Толстовка
|Караганды
Распродажи, проведенные на AliExpress в течение последних шести месяцев, показали, что наиболее активные покупатели товаров со скидками живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.
В список товаров, которые чаще всего покупают со скидками, входят мобильные телефоны и аксессуары к ним, ТВ, товары для дома и автомобиля, портативное аудио, аксессуары для компьютеров, умная электроника, инструменты, ноутбуки, велосипеды, косметика и товары для дома.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter