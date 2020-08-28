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Микрофоны, блестки и Xiaomi: что россияне ищут и покупают на распродажах AliExpress

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«AliExpress Россия» выяснила, какие товары пользуются наибольшим спросом у пользователей в разных регионах в период распродаж на маркетплейсе. Об этом Rusbase рассказал представитель AliExpress.

Микрофоны, блестки и Xiaomi: что россияне ищут и покупают на распродажах AliExpress

Аналитики площадки отметили, что в преддверии летней распродажи на площадке выросло количество запросов из регионов и стран СНГ. В обычный период наибольшее число запросов приходится на Москву и Санкт-Петербург. 

В среднем количество поисковых запросов перед распродажей вырастает на 16% по сравнению с обычными днями. 

Выяснилось, что перед августовской распродажей на AliExpress в Краснодаре чаще искали микрофоны, в Новосибирске — блестки для рукоделия, в Южно-Сахалинске — коробки для хранения вещей, в Алматы — аксессуары для скейтборда. В Москве в период распродажи пользователи чаще интересовались товарами бренда Xiaomi. 

Топ наиболее частотных запросов на площадке в августе

Поисковый запрос  Город
Микрофон Краснодар
Xiaomi Москва / Санкт-Петербург
Блестки для рукоделия Новороссийск
Коробки для хранения  Южно-Сахалинск
Аксессуары для скейтборда Алматы
Мужские боксеры Благовещенск
Карта памяти Ижевск
Новогодняя гирлянда  Омск
Платье Москва
Толстовка  Караганды

Распродажи, проведенные на AliExpress в течение последних шести месяцев, показали, что наиболее активные покупатели товаров со скидками живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе. 

В список товаров, которые чаще всего покупают со скидками, входят мобильные телефоны и аксессуары к ним, ТВ, товары для дома и автомобиля, портативное аудио, аксессуары для компьютеров, умная электроника, инструменты, ноутбуки, велосипеды, косметика и товары для дома. 

Фото: Unsplash

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