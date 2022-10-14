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Продажи iPhone 14 обрушились в четыре раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне с начала продаж купили в четыре раза меньше iPhone 14, чем iPhone 13 в 2021 году. С 16 сентября по 12 октября новую модель купили лишь 53 тыс. граждан. Средний возраст покупателей 37-39 лет.

Продажи iPhone 14 обрушились в четыре раза

Тенденцию спада продаж подтвердили и операторы: в МТС — регистрация iPhone 14 уменьшилась в 2,5 раза, в Tele2 — 3,5 раза, говорится в исследовании oneFactor, с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Чаще всего в сетях регистрировалась модель Phone 14 Pro — 27 тыс., за ней идет iPhone 14 Pro Max — 25 тыс., на базовую модель iPhone 14 пришлось всего 1,5 тыс. регистрации.

Больше всего новые модели приобрели жители Москвы, Московской облатси, Петербурга, Краснодарского края, Дагестана. Средняя цена начинается от 64 тыс. рублей на iPhone 14, от 87 тыс. рублей на iPhone 14 Pro и от 105 тыс. рублей на iPhone 14 Pro Max.

На продажах сказался эффект меньшего количества точек продаж, накоплений населения и общий психологический шок, отметили собеседники издания.

Фото на обложке: Ringo Chiu / Shutterstock

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