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Бизнес из СНГ нарастил в разы продажи на российских маркетплейсах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Узбекистан в разы нарастили онлайн-продажи товаров с начала года на российских маркетплейсах. Больше всего продажи выросли в сегменте продуктов питания, товаров для здоровья, средств индивидуальной защиты, канцтоваров и игрушек.

Бизнес из СНГ нарастил в разы продажи на российских маркетплейсах

Россияне чаще всего заказывали из Белоруссии — тушь для ресниц, нижнее белье, обои, из Казахстана — чай, конфеты, косметическое мыло, из Армении — овощные консервы, варенья, сухофрукты, из Киргизии — блузки, пижамы, корм для животных, из Узбекистана — футболки, платья, лонгсливы, узнали «Известия».

На Wildberries бизнес из этих стран нарастил продажи на 441% в сравнении с тем же периодом прошлого года, показатель составил 5,1 млрд рублей.

Ozon наблюдает аналогичную ситуацию. В компании это объяснили общим снижением трансграничной торговли и изменениями логистических цепочек. В итоге граждане России стали чаще оформлять покупки через маркетплейсы.

По данным Ozon Global, в первом полугодии 2022 года объем продаж из стран СНГ в Россию вырос в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

Фото на обложке: Unsplash

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