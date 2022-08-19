Бизнес из СНГ нарастил в разы продажи на российских маркетплейсах

Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Узбекистан в разы нарастили онлайн-продажи товаров с начала года на российских маркетплейсах. Больше всего продажи выросли в сегменте продуктов питания, товаров для здоровья, средств индивидуальной защиты, канцтоваров и игрушек.
Россияне чаще всего заказывали из Белоруссии — тушь для ресниц, нижнее белье, обои, из Казахстана — чай, конфеты, косметическое мыло, из Армении — овощные консервы, варенья, сухофрукты, из Киргизии — блузки, пижамы, корм для животных, из Узбекистана — футболки, платья, лонгсливы, узнали «Известия».
На Wildberries бизнес из этих стран нарастил продажи на 441% в сравнении с тем же периодом прошлого года, показатель составил 5,1 млрд рублей.
Ozon наблюдает аналогичную ситуацию. В компании это объяснили общим снижением трансграничной торговли и изменениями логистических цепочек. В итоге граждане России стали чаще оформлять покупки через маркетплейсы.
По данным Ozon Global, в первом полугодии 2022 года объем продаж из стран СНГ в Россию вырос в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Coffee Analytics приглашает принять участие в исследовании маркетинговой и клиентской аналитики в России и СНГ
- 2 «Ягодки» от Wildberries поступили в Роспатент
- 3 Подготовка к продажам на Ozon и Wildberries: какие категории взлетят этой зимой
- 4 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 5 Продвижение на Wildberries: инструменты и стратегии
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2022
20 августа 2022
22 августа 2022