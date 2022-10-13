С 21 сентября по 5 октября продажи смартфонов в России упали на 30%. Потребители в условиях неопределенности не готовы тратиться на новые гаджеты. Ранее дорогие телефоны часто покупали в кредит, а сейчас банки стали чаще отказывать мужчинам призывного возраста в займах, пишут «Известия».

Снижение продаж подтвердили в Tele2, «Мегафоне» и еще один представитель в крупной торговой сети, пишут «Известия».

Специалисты прогнозируют, что рынок смартфонов не восстановится до конца 2022 года, а общее количество проданных девайсов уменьшится на 8 млн штук по сравнению с 2021 годом.

Глава Telecom Daily Денис Кусков предположил, если продажи кнопочных телефонов выросли, то вполне логично, что смартфоны просели. Поскольку их покупают одни и те же люди.

Эксперты предположили, что рынок смартфонов может начать восстанавливаться примерно через шесть месяцев. Среди причин — возвращение мобилизованных и добровольцев. Участники рынка полагают, что при наличии средств они будут покупать гаджеты, которые раньше не могли себе позволить.

За последние шесть месяцев в России резко выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. У МТС за 21-27 сентября они увеличились на 86%, в «Ситилинке» — 17%. Самая популярная модель — Philips Xenium E111.

Средняя стоимость купленных телефонов составляет 1600 рублей и она пока не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с кнопочными телефонами россияне стали чаще покупать проводные наушники и зарядки.

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