Продажи растительного мяса и молока в России выросли в два раза за два года

Продажи растительных аналогов молочных и мясных продуктов в России за год выросли на 19% в объеме и на 18% в деньгах, подсчитали в NielsenIQ. В 2022 году рынок может вырасти на 20-25%, до 15,5 млрд рублей.

За последние два года продажи этих категорий в РФ удвоились, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ. По данным аналитиков, 55% рынка приходится на аналоги молока, около 30% — молочных десертов, 15% — на заменители мяса.

По прогнозу Euromonitor International, в 2021 году продажи таких продуктов могут вырасти на 19%, до 10,6 млрд рублей, а в 2022 году должны превысить 12 млрд рублей. Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) прогнозирует рост рынков в 2022 году на 20-25%, до 15,5 млрд рублей.

Ритейлеры тоже фиксируют рост продаж альтерантивного мяса и молока. Так «Вкусвилл» за год увеличил продажи растительного аналога мяса на 18%, заменителей молока — на 76%. Такую динамику в сети обуславливают в том числе расширением ассортимента и улучшением вкусовых качеств.

В «Азбуке вкуса» сообщили о стабильном росте спроса на растительные аналоги: число наименований за год увеличилось в 2-3 раза. В «Магните» продажи растительных аналогов мяса c июня 2021 года выросли на 26% в штуках, а заменителей молока с января — на 39%.

По словам руководителя направления по развитию бизнеса NielsenIQ Светланы Бобровой, многие покупатели растительных аналогов мяса и молока не отказываются от продуктов животного происхождения, а сокращают их потребление за счет альтернатив. Как отмечают в эксперты, дополнительную поддержку рынок может получить от ускоряющейся инфляции.

По данным аналитиков, мясо за последний год в среднем подорожало на 12%, а растительные аналоги из-за увеличения производства — на 4%

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