Нейросеть для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлекла 7 млн рублей от ФРИИ

Нейросеть для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлекла 7 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Оценка компании по итогам seed-раунда составила 100 млн рублей. Деньги направят на усиление команды.

Стартап SalesAI, разрабатывающий нейросеть для оценки качества звонков и заполнения CRM, привлек 7 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Об этом RB.RU рассказал сооснователь компании Роман Магдаленко.

Средства были привлечены в ходе seed-раунда, по итогам которого SalesAI получила оценку 100 млн рублей. ФРИИ в обмен на инвестиции получил 7% в компании. Это первые привлеченные SalesAI средства, уточнил Магдаленко.

«Стартапы, рожденные в кризис, имеют повышенную выживаемость, и эйфория вокруг ChatGPT только способствует росту спроса на нашу технологию, усиливая наши конкурентные позиции относительно старых речевых аналитик», – отметил сооснователь SalesAI Роман Магдаленко.

Стартап направит средства на усиление команды инженеров и ускорение GTM.

SalesAI разрабатывает интегрированную с CRM нейросеть, которая проводит оценку звонка менеджера и по множеству параметров выдает результат на дашборде, а также создает саммари звонка и заполняет этой информацией поля в CRM-системе.

По данным ЕГРЮЛ, SalesAI (ООО «Сейлзаи») создана в 2022 году. Основателями числятся Роман Магдаленко и Мирослав Кубельский: у Магдаленко 60% в компании, он является генеральным директором, Кубельскому принадлежит 40% SalesAI.

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