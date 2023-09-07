Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Нейросеть для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлекла 7 млн рублей от ФРИИ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нейросеть для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлекла 7 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Оценка компании по итогам seed-раунда составила 100 млн рублей. Деньги направят на усиление команды.

Нейросеть для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлекла 7 млн рублей от ФРИИ

Стартап SalesAI, разрабатывающий нейросеть для оценки качества звонков и заполнения CRM, привлек 7 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Об этом RB.RU рассказал сооснователь компании Роман Магдаленко.

Средства были привлечены в ходе seed-раунда, по итогам которого SalesAI получила оценку 100 млн рублей. ФРИИ в обмен на инвестиции получил 7% в компании. Это первые привлеченные SalesAI средства, уточнил Магдаленко.

«Стартапы, рожденные в кризис, имеют повышенную выживаемость, и эйфория вокруг ChatGPT только способствует росту спроса на нашу технологию, усиливая наши конкурентные позиции относительно старых речевых аналитик», – отметил сооснователь SalesAI Роман Магдаленко.

Стартап направит средства на усиление команды инженеров и ускорение GTM. 

SalesAI разрабатывает интегрированную с CRM нейросеть, которая проводит оценку звонка менеджера и по множеству параметров выдает результат на дашборде, а также создает саммари звонка и заполняет этой информацией поля в CRM-системе.

По данным ЕГРЮЛ, SalesAI (ООО «Сейлзаи») создана в 2022 году. Основателями числятся Роман Магдаленко и Мирослав Кубельский: у Магдаленко 60% в компании, он является генеральным директором, Кубельскому принадлежит 40% SalesAI.

Фото на обложке: Dilok Klaisataporn / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  2. 2 ПАО «Ростелеком» инвестирует в новые цифровые продукты до 3 млрд рублей
  3. 3 ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства
  4. 4 Найти клиентов и выйти на международный рынок: идет прием заявок в программу GoGlobal
  5. 5 ФРИИ инвестирует до 200 млн рублей в стартапы
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

10 сентября 2023

MGIMO Ventures Tashkent

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ