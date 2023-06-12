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Salesforce запускает облачный акселератор ИИ-решений AI Cloud

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Salesforce объявила о запуске AI Cloud — CRM-инструмента последнего поколения с возможностями искусственного интеллекта. Облачный продукт-акселератор объединит лучшие решения компании и сможет интегрироваться с лучшими сторонними генеративными ИИ от ведущих разработчиков мира.

Salesforce запускает облачный акселератор ИИ-решений AI Cloud

Пресс-служба утверждает, что AI Cloud сможет автоматически генерировать персонализированные электронные письма, ответы в чатах, контент, анализировать финансовые документы, создавать протоколы собраний и обращений и даже писать код.

Размещенные в облаке инструменты, базирующиеся на возможностях искусственного интеллекта, будет легко внедрить в работу предприятия — и они повысят эффективность торговых агентов, маркетологов, разработчиков и прочих специалистов.

В компании знают о том, что большинство бизнесменов испытывают живой интерес к ИИ-технологиям, но опасаются внедрять их в работу из-за «галлюцинации» «умных» чатов и иных генеративных программ. Пакетное предложение от Salesforce снижает тревожность за счет возможностей интеграции.

«Облако искусственного интеллекта» объединяет собственные технологии Salesforce (Einstein, Data Cloud, Tableau, Flow и MuleSoft) и признанные лучшими на рынке внешние разработки от Amazon Web Services, Anthropic, Cohere, OpenAI и др.

Стартовый пакет AI Cloud Starter Pack обойдется бизнесу в $360 тыс. в год.

Также компания объявила, что увеличивает с $250 млн до $500 млн фонд Generative AI , входящий в Salesforce Ventures VC и ориентированный на поддержку стартапов, разрабатывающих продукты на базе генеративного ИИ.

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Фото на обложке: Salesforce

 

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