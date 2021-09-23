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Белорусский стартап Salo привлек $600 тыс. в рамках pre-seed раунда

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Украинский фонд Adventures Lab выступил лид-инвестором pre-seed раунда в белорусский стартап Salo, сообщили RB.ru в фонде. Всего стартап привлек $600 тыс.

Белорусский стартап Salo привлек $600 тыс. в рамках pre-seed раунда

Сколько Adventures Lab вложил в Salo, не раскрывается. Однако, как пояснили в фонде, «на pre-seed раунде лид-инвестором становится фонд, который забирает примерно половину чека». Таким образом, исходя из привлеченной стартапом суммы, размер инвестиций составил порядка $300 тыс.

Также в раунде приняли участие локальные фонды и ряд ангельских инвесторов, среди которых: Digital Future, TA Ventures, Юрий Монастыршин (Sr. Director of Engineering в Snap), Юрий Мазаник (Co-Founder Belka Technologies), Виталий Лаптенок (СЕО Flyer One Ventures) и другие.

Основная часть инвестиций будет направлена на техническую доработку приложения, а также на маркетинг и продвижение приложения.

Мобильное приложение Salo в режиме реального времени записывает видео самого пользователя и его взаимодействия с любым контентом на смартфоне / окружающим миром. После чего данное видео можно отправить в мессенджер или соцсеть. Например, с помощью Salo можно комментировать чужие сторис и видеоролики, рассказывать об опыте использования приложения, проводить обзор событий и вещей.

На текущий момент приложение находится на стадии открытого тестирования и доступно в App Store для скачивания. Инфлюенсеры, которые участвуют в тесте, уже собрали более 1 млн просмотров видео, сделанных в Salo.

Приложение будет доступно по всему миру, но приоритетными в момент запуска будут англоговорящие страны: США, Канада, Великобритания, Австралия, а также страны Юго-Восточной Азии: Южная Корея, Вьетнам, Япония.

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Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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