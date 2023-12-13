Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сальвадор выпустит обеспеченные биткоином облигации

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сальвадор выпустит обеспеченные биткоином облигации. Благодаря им государство планирует привлечь средства на развитие индустрии майнинга и погашение суверенного долга. Регулятор одобрил выпуск биткоин-облигаций, они появятся на рынке в начале 2024 года.

Сальвадор выпустит обеспеченные биткоином облигации

Национальная комиссия по цифровым активам Сальвадора одобрила выпуск обеспеченных биткоином облигаций. Об этом сообщает Coindesk.

Первые бонды будут выпущены в начале 2024 года. Их разместят в регулируемом подразделении криптобиржи Bitfinex, которая получила в Сальвадоре лицензию поставщика криптовалютных услуг в апреле 2023 года.

Государство будет использовать новые облигации для погашения суверенного долга. Также благодаря им планируется привлечь $1 млрд на развитие индустрии майнинга на возобновляемых источниках энергии. Сальвадор использует в качестве таких источников вулканы.

Фото на обложке: mundissima / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес в Латинской Америке: полезные материалы о релокации, местных проектах и деловой среде региона
  2. 2 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
  3. 3 Как и где купить криптовалюту в России?
  4. 4 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
  5. 5 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 декабря 2023

Акселератор Контура

14 декабря 2023

Генеративный ИИ: презентация топ-10 компаний и кейсов

15 декабря 2023

Стартап за партой

15 декабря 2023

Стартап-акселератор «Южный ИТ-парк»

15 декабря 2023

Технологии добра

Все ВОЗМОЖНОСТИ