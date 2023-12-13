Сальвадор выпустит обеспеченные биткоином облигации. Благодаря им государство планирует привлечь средства на развитие индустрии майнинга и погашение суверенного долга. Регулятор одобрил выпуск биткоин-облигаций, они появятся на рынке в начале 2024 года.
Национальная комиссия по цифровым активам Сальвадора одобрила выпуск обеспеченных биткоином облигаций. Об этом сообщает Coindesk.
Первые бонды будут выпущены в начале 2024 года. Их разместят в регулируемом подразделении криптобиржи Bitfinex, которая получила в Сальвадоре лицензию поставщика криптовалютных услуг в апреле 2023 года.
Государство будет использовать новые облигации для погашения суверенного долга. Также благодаря им планируется привлечь $1 млрд на развитие индустрии майнинга на возобновляемых источниках энергии. Сальвадор использует в качестве таких источников вулканы.
Фото на обложке: mundissima /
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