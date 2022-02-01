«Это вопрос суверенитета»: Сальвадор отверг призыв МВФ отказаться от использования биткоина

Министр финансов Сальвадора в агрессивной форме отверг призыв Международного валютного фонда отказаться от использования биткоина в качестве легального платежного средства. «Биткоин – это вопрос суверенитета», — заявил чиновник.
О реакции властей Сальвадора на призыв Международного валютного фонда (МВФ) исключить биткоин из списка законных платежных средств пишет Associated Press.
«Биткоин — это вопрос нашего суверенитета, и ни одна международная организация не вправе заставлять нас что-либо делать», — заявил министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя.
Чиновник пояснил, что использование биткоина в качестве легального платежного средства позволяет Сальвадору экономить $400 млн на комиссиях за денежные переводы. Деньги, которые могли бы получить операторы переводов, поступают напрямую в бюджет государства, уточнил Селайя.
Министр уточнил, что Сальвадор соблюдает все требования международного законодательства, касающиеся использования биткоина в мошеннических транзакциях и отмывании денег.
МВФ в январе призвал Сальвадор отказаться от биткоина и распустить фонд объемом $150 млн, который был создан для конвертации биткоина в целях его использования в качестве валюты для расчетов. МВФ указывал на то, что котировкам биткоина свойственна чрезмерная волатильность, а саму цифровую валюту зачастую используют мошенники в том числе для отмывания денег.
Сальвадор признал биткоин законным платежным средством в июне 2021 года. Цифровая валюта по сути стала аналогом доллара США — ей стало возможно рассчитываться в большинстве заведений страны, оплачивать налоги, платить зарплату.
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Фото на обложке: Galyna Andrushko /
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