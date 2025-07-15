«Салют ТВ» и сборка в Великом Новгороде: «Сбер» представил собственные телевизоры с российской прошивкой

«Сбер» вошёл в новую зону — теперь он не только про финтех, но и про QLED. Компания представила первые телевизоры с российской сборкой и своей ОС. Цель — не удивить, а занять нишу: доступно, локально, с прицелом на массового зрителя.

Никаких «вау», но всё по делу

«Сбер» вывел на рынок две модели телевизоров — 32 и 43 дюйма, обе на QLED-матрицах. Формально — «премиум-сегмент». По факту — аккуратный компромисс: яркость, контрастность до 4000:1, отклик в 6,5 мс. Для гейминга и сериалов — более чем, особенно по цене 19 990 ₽ и 29 990 ₽.

Софт от «Сбера» без лишних выкрутасов

Устройства работают на операционной системе «Салют ТВ», развиваемой «Сбером»: голосовое управление, поиск по стримингам, детский режим. Поддержка Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и три HDMI — без сюрпризов, но и без провалов. Набор, с которым не стыдно на рынок.

Теперь телевизор — тоже финтех

Сборка — на заводе в Великом Новгороде, прошивка — российская, бренд — от крупнейшего банка страны. В этом проекте локализация работает не как лозунг, а как бизнес-модель. «Сбер» заявляет: можно сделать «своё», не проиграв в цене и базовом качестве.

Фото на обложке: пресс-служба «Сбера»