Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

9 стартапов получат госсубсидии для запуска пилотов на железной дороге

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

По результатам конкурса Правительства Самарской области были отобраны 9 стартапов. Они получат в сумме 16 млн рублей на тестовое внедрение технологий на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании YellowRockets, при поддержке которой был запущен конкурс.

9 стартапов получат госсубсидии для запуска пилотов на железной дороге

Предлагаемые гранты будут выделены в виде государственных субсидий от регионального правительства. Каждый проект получит до 2 млн рублей.

По условиям конкурса были отобраны проекты по разработке:

  • необслуживаемых узлов подвижного состава,
  • инфраструктуры с увеличенным ресурсом,
  • интеллектуальных системам видеонаблюдения с функциями аналитики,
  • автоматизации выполнения технологических процессов.

Отмечается, что для конкурса была выстроена система финансирования, которая ранее в России не применялась: местное правительство дает субсидию стартапам для пилота с корпорацией.

«Такого в регионах ещё никто не делал ... Это очень важный прецедент, когда правительство и корпорация совместно поддерживают пилотные проекты стартапов. Надеемся, что эта программа выльется в крупные контракты, новые рабочие места и новые разработки», — комментирует основатель компании YellowRockets Сергей Богданов.

Победителями конкурса стали:

  1. «Аккумулятор инноваций»: разработка энергоблока для электроснабжения вагонов электропоездов — 2 млн рублей;
  2. НПП «Система Технологий»: разработка и изготовление изолирующих стыковых прокладок — 1,73 млн рублей;
  3. НПП «Система Технологий»: разработка и изготовление точечного вагонного замедлителя — 1,99 млн рублей;
  4. СамГТУ: создание автоматизированного рабочего места для поверки средств измерения давления — 2 млн рублей;
  5. «Вивиток»: система контроля и распознавания маркировки рельсовых плетей с использованием технологии машинного зрения — 2 млн рублей;
  6. «Вивиток»: система контроля и мониторинга состояния скально-обвальных участков при помощи 3D моделирования — 2 млн рублей;
  7. «Нейросканер»: разработка системы определения скрытых дефектов рельсов — 1,99 млн рублей;
  8. «Альфа Консалт»: мобильный измеритель габаритов «МИГ» — 1,84 млн рублей;
  9. «А-Моби»: облачный смарт-мониторинг — 600 тысяч рублей.
«Проекты сильные, они прошли серьезную экспертизу, уверен у них всё получится. Правительство региона продолжит поддерживать инновационные компании», — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Он добавил, что в следующем году программа поддержки стартапов продолжится.

«Есть четкое понимание, где и как предложенные разработки будут применены и в каких показателях будет выражаться  эффективность их применения», — поясняет главный инженер КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

Он подчеркнул, что оценка эффективности проектов на практике будет происходить в конце этого года. После этого будет принято решение об их тиражировании и полноценном внедрении на сети железных дорог.

Фото: Denis Belitsky / Shutterstock

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 октября 2020

Startup Leadership Program

01 октября 2020

В Москве впервые пройдет акселератор спортивного бизнеса

01 октября 2020

Бизнес-академия Хельсинки-центра для российских технологических стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма