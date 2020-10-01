9 стартапов получат госсубсидии для запуска пилотов на железной дороге

По результатам конкурса Правительства Самарской области были отобраны 9 стартапов. Они получат в сумме 16 млн рублей на тестовое внедрение технологий на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании YellowRockets, при поддержке которой был запущен конкурс.

Предлагаемые гранты будут выделены в виде государственных субсидий от регионального правительства. Каждый проект получит до 2 млн рублей.

По условиям конкурса были отобраны проекты по разработке:

необслуживаемых узлов подвижного состава,

инфраструктуры с увеличенным ресурсом,

интеллектуальных системам видеонаблюдения с функциями аналитики,

автоматизации выполнения технологических процессов.

Отмечается, что для конкурса была выстроена система финансирования, которая ранее в России не применялась: местное правительство дает субсидию стартапам для пилота с корпорацией.

«Такого в регионах ещё никто не делал ... Это очень важный прецедент, когда правительство и корпорация совместно поддерживают пилотные проекты стартапов. Надеемся, что эта программа выльется в крупные контракты, новые рабочие места и новые разработки», — комментирует основатель компании YellowRockets Сергей Богданов.

Победителями конкурса стали:

«Аккумулятор инноваций»: разработка энергоблока для электроснабжения вагонов электропоездов — 2 млн рублей; НПП «Система Технологий»: разработка и изготовление изолирующих стыковых прокладок — 1,73 млн рублей; НПП «Система Технологий»: разработка и изготовление точечного вагонного замедлителя — 1,99 млн рублей; СамГТУ: создание автоматизированного рабочего места для поверки средств измерения давления — 2 млн рублей; «Вивиток»: система контроля и распознавания маркировки рельсовых плетей с использованием технологии машинного зрения — 2 млн рублей; «Вивиток»: система контроля и мониторинга состояния скально-обвальных участков при помощи 3D моделирования — 2 млн рублей; «Нейросканер»: разработка системы определения скрытых дефектов рельсов — 1,99 млн рублей; «Альфа Консалт»: мобильный измеритель габаритов «МИГ» — 1,84 млн рублей; «А-Моби»: облачный смарт-мониторинг — 600 тысяч рублей.

«Проекты сильные, они прошли серьезную экспертизу, уверен у них всё получится. Правительство региона продолжит поддерживать инновационные компании», — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Он добавил, что в следующем году программа поддержки стартапов продолжится.

«Есть четкое понимание, где и как предложенные разработки будут применены и в каких показателях будет выражаться эффективность их применения», — поясняет главный инженер КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

Он подчеркнул, что оценка эффективности проектов на практике будет происходить в конце этого года. После этого будет принято решение об их тиражировании и полноценном внедрении на сети железных дорог.

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