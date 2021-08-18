Самая мощная Tesla с автопилотом появилась в продаже в России

В России продают самую мощную Tesla со штурвалом вместо руля. Первую «сотню» электрокар набирает за 2,1 секунды.

Объявление о продаже самой мощной версии Tesla Model S — Model S Plaid выложили на портале auto.ru. Цена электрокара 12 750 000 рублей.

Выставленный на продажу автомобиль может похвастаться салоном с отделкой из чёрной эко-кожи и дисками на 21 дюйм. Вместо обычного руля здесь установлен штурвал, это обновление досталось Tesla в ходе последней модернизации.

Также для электрокара куплена опция «полного расширенного автопилота» за 10 000 долларов.

Tesla Model S Plaid располагает мощностью в 1020 сил и, согласно официальной характеристике, разгоняется до «сотни» за 2,1 секунды. Запас хода у модели тоже приличный — 628 км.

Продавец обещает привезти машину в Россию к концу сентября-началу октября.

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Фото: auto.ru