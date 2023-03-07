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«Самокат» начал продавать гаджеты Apple

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Самокат» начал продавать гаджеты Apple. В сервисе доставки продуктов можно купить iPhone, Apple Watch и AirPods с доставкой за 30 минут. Странами-производителями продаваемой «Самокатом» техники числятся Индия, Китай и Вьетнам.

«Самокат» начал продавать гаджеты Apple

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» начал продавать гаджеты Apple. Для покупки доступны iPhone, Apple Watch и AirPods, сервис обещает доставить товар в течение 30 минут.

Странами-производителям гаджетов числятся Индия, Китай и Вьетнам. iPhone 14 128 Гб можно купить за 63990 рублей, Apple Watch SE Gen 2 стоит 25490 рублей, Apple AirPods Pro 2 продаются по цене 20490 рублей.

В пресс-службе «Самоката» сообщили, что на данный момент товары доступны в некоторых дарксторах городов присутствия сервиса.

«Сейчас мы исследуем новые решения в области ритейла, связанные в том числе и с электроникой», – рассказали в пресс-службе.

По данным из ЕГРЮЛ, в апреле 2022 года сервис доставки продуктов «Самокат» зарегистрировал компанию «Умный импорт».

Фото на обложке: Shahid Jamil / Shutterstock

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