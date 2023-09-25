Суд назначил 20 тыс. рублей штрафа «Самокату» по делу о массовом отравлении едой Greenbox

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Умный ритейл» (управляет сервисом доставки «Самокат») по делу о массовом отравлении едой Greenbox. «Самокат» оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Отмечается, что при проведении внеплановой выездной проверки «Самоката» были установлены «нарушения санитарно-эпидемиологических требований законодательства»: не соблюдались условия хранения и сроки годности пищевой продукции.

Представитель сервиса в ходе заседания отметил, что все нарушения устранены.

Дело связано с массовым отравлением готовой едой кафе здорового питания Greenbox, с которым сотрудничал «Самокат».

11 сентября в суде зарегистрировали дело о массовом отравлении едой компании Greenbox, купленной через «Самокат». Отравились более 270 человек, в том числе три ребенка. В 58 случае отравления специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.

14 сентября петербургский суд приостановил деятельность АО «Грин Бокс» на два месяца. Сообщалось, что компания частично признала нарушения.

19 сентября Следственный комитет по Санкт-Петербургу предъявил обвинение директору производства АО «Грин Бокс» в деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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