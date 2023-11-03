Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Самокат» запустил три новых бренда в партнерстве с маркетплейсом «Мегамаркет». Об этом онлайн-ритейлера сообщил в своем Telegram-канале.

«Самокат» в партнерстве с «Мегамаркетом» запустил бренды одежды и декоративной косметики