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«Самокат» в партнерстве с «Мегамаркетом» запустил бренды одежды и декоративной косметики

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Самокат» запустил три новых бренда в партнерстве с маркетплейсом «Мегамаркет». Об этом онлайн-ритейлера сообщил в своем Telegram-канале.

«Самокат» в партнерстве с «Мегамаркетом» запустил бренды одежды и декоративной косметики
  • Спортивная марка Konda — обувь и другие товары для спорта.

Telegram-канал Konda

  • Arive Fashion — базовая женская одежда, которую, как сообщает «Самокат», «легко сочетать между собой».
Telegram-канал Arive Fashion
  • Arive Makeup — декоративная косметика на каждый день.
Telegram-канал Arive Makeup

Konda и Arive Fashion будут эксклюзивно представлены на «Мегамаркете». Arive Makeup будет представлен на онлайн-площадках и в офлайне.

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