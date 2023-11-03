«Самокат» в партнерстве с «Мегамаркетом» запустил бренды одежды и декоративной косметики

Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Самокат» запустил три новых бренда в партнерстве с маркетплейсом «Мегамаркет». Об этом онлайн-ритейлера сообщил в своем Telegram-канале.
- Спортивная марка Konda — обувь и другие товары для спорта.
Telegram-канал Konda
- Arive Fashion — базовая женская одежда, которую, как сообщает «Самокат», «легко сочетать между собой».
- Arive Makeup — декоративная косметика на каждый день.
Konda и Arive Fashion будут эксклюзивно представлены на «Мегамаркете». Arive Makeup будет представлен на онлайн-площадках и в офлайне.
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