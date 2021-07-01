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Неоновая колбаса от «Самоката»: сервис показал продукты в формате NFT

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Самокат» выпустил коллекцию продуктов в формате NFT. Десять привычных продуктов приобрели футуристический образ, среди которых неоновая колбаса, радужные макароны, космические пельмени и киберпанк-кофе. 

Неоновая колбаса от «Самоката»: сервис показал продукты в формате NFT

Коллекция создана в партнерстве с креативным бюро «Золотые тигры России» и журналом «Нож». Этой инициативой создатели хотят увековечить продукты «культуры повседневности». Об этом RB сообщили в пресс-службе ритейлера.

Макароны

Продукты из коллекции купить нельзя. Их разыграют среди пользователей «Самоката», которые сделают заказ с 1 по 29 июля на сумму от 900 рублей. Промокод  «Нож» даст скидку 100 рублей.

Гречка

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Фото: пресс-служба «Самоката»

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