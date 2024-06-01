Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ссылка дня: Telegram-бот, который составляет жалобы на недобросовестное поведение «самокатчиков»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Telegram появился бот под названием «Ябеда», который самостоятельно составляет жалобы на недобросовестное поведение арендаторов электросамокатов. Подготовленную ботом жалобу можно направить напрямую в кикшеринг-сервис, чтобы привлечь их клиентов к ответственности.

Ссылка дня: Telegram-бот, который составляет жалобы на недобросовестное поведение «самокатчиков»

Для того, чтобы составить жалобу, нужно указать город, причину жалобы, например, на брошенный в неположенном месте самокат, а также сервис, которому он принадлежит. Ниже приведен пример того, на что способен «Ябеда». 

«Помните, что цель жалобы — оказать давление не на конкретного человека, а на компанию-оператора», — отмечает бот при подготовке жалобы. 

Ботов с аналогичным функционалом запустили многие кикшеринг-сервисы и сторонние разработчики, но они отличаются от друга друга функционалом и возможностью помочь в составлении жалоб.

Фото на обложке: Akaberka / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 6 рисков для владельцев телеграм-каналов
  2. 2 Как и зачем интегрировать чат-боты в систему 1С
  3. 3 Самые сомнительные обновления Telegram за последний год
  4. 4 ​​Как использовать фреймворк JTBD в разработке IT-продукта: пошаговая инструкция
  5. 5 Без хаоса из рабочих сообщений: как построить онлайн-офис в мессенджере
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2024

Грант на патентование изобретений и полезных моделей в РФ

02 июня 2024

Инновации в РеАбилитации

02 июня 2024

Startech.Awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ