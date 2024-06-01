Ссылка дня: Telegram-бот, который составляет жалобы на недобросовестное поведение «самокатчиков»

В Telegram появился бот под названием «Ябеда», который самостоятельно составляет жалобы на недобросовестное поведение арендаторов электросамокатов. Подготовленную ботом жалобу можно направить напрямую в кикшеринг-сервис, чтобы привлечь их клиентов к ответственности.

Для того, чтобы составить жалобу, нужно указать город, причину жалобы, например, на брошенный в неположенном месте самокат, а также сервис, которому он принадлежит. Ниже приведен пример того, на что способен «Ябеда».

«Помните, что цель жалобы — оказать давление не на конкретного человека, а на компанию-оператора», — отмечает бот при подготовке жалобы.

Ботов с аналогичным функционалом запустили многие кикшеринг-сервисы и сторонние разработчики, но они отличаются от друга друга функционалом и возможностью помочь в составлении жалоб.

Фото на обложке: Akaberka / Shutterstock