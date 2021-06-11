Москва ввела жесткие правила для кикшеринга

Москва ввела жесткие ограничения против кикшеринга. Власти столицы также предложили федеральному правительству приравнять электросамокаты к транспортным средствам и отдать их под контроль ГИБДД.

Правила, введенные Департаментом транспорта Москвы, операторы кикшеринга введут в течение недели, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Вблизи парков и скверов будут созданы «медленные зоны» – допустимая скорость будет снижена до 15 км/ч. В настоящее время на арендных электросамокатах можно ездить со скоростью 25 км/ч.

Ограничения введены и на локализацию кикшеринг-парка. Так, минимум 30% самокатов будут находиться внутри Садового кольца, 30% – между Садовым и Третьим транспортным, 40% – за пределами ТТК. При этом крупные операторы могут позволить себе парк не более чем из 10 тысяч электросамокатов.

На одной велопарковке будут располагаться не более 6 самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров. Теперь велопарковки будут устанавливать в том числе сами операторы.

«Обновленные правила позволят снизить количество ДТП и уровень травматизма. Кроме того, новые меры позволят планировать развитие инфраструктуры, равномерно распределять парк самокатов в городе и повышать удобство сервиса», – отметили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Кроме того, Дептранс Москвы обратился к федеральному правительству с предложениями:

приравнять электросамокаты к транспортным средствам и отдать полномочия по их контролю ГИБДД;

под правила езды в «медленных зонах» не попадут личные электросамокаты, а также курьерские и сервисов доставки;

интегрировать карту «медленных зон» и соответствующие правила во все продаваемые в России электросамокаты;

ездить на электросамокатах по тротуару можно будет не быстрее скорости пешеходного потока.

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