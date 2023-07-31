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Более 7 тыс. аккаунтов нарушителей ПДД в кикшеринг-сервисах заблокировали в Москве с начала года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Более 7 тыс. аккаунтов арендаторов электросамокатов заблокировали в Москве с начала года за нарушение ПДД. Учетную запись блокируют только за грубые нарушения, за мелкие – выносят предупреждение или выписывают штраф.

Более 7 тыс. аккаунтов нарушителей ПДД в кикшеринг-сервисах заблокировали в Москве с начала года

В Москве с начала года заблокировали более 7 тыс. аккаунтов пользователей сервисов кикшеринга за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы.

Правила ПДД для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вступили в силу в России с 1 марта. С момента введения норм к административной ответственности за нарушение правил привекли более 15 тыс. человек, отметил Дептранс.

За мелкие нарушения водителю электросамоката выносят предупреждение или выписывают штраф, а за грубые нарушения его аккаунт в кикшеринг-сервисе блокируется.

Ранее Минтранс предложил дополнить существующие ПДД для водителей СИМ новыми нормами. В частности предлагается ограничить допустимую скорость движения при обгоне пешеходов, повысить штрафы и ввести для СИМ аналог автомобильного ОСАГО.

Фото на обложке: Andriy Bilous / Shutterstock

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