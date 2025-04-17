Сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах
Операторы кикшеринга снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч. Об этом сообщили в компаниях «Яндекс.Go», «МТС Юрент» и Whoosh.
- Новости
Эта скорость на 20% меньше, чем разрешенная для средств индивидуальной мобильности (СИМ) по ПДД. Новая мера нацелена на снижение количества опасных ситуаций на тротуарах.
Большинство пользователей электросамокатов и так передвигали со скоростью 17-20 км/ч, следует из статистики операторов. Но часть из них позволяют себе более высокий скоростной режим. Доля людей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от всех. С новой мерой им придется передвигаться в лимите средней скорости.
- В начале апреля в правительстве с участием Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД прошло совещание по внесению поправок в ПДД, касающихся электросамокатов и прочих СИМ. Его участники предложили запретить движение по тротуарам для всех СИМ, ввсти обязательное использование шлемов при езде по дорогам, повысить возраст для управления СИМ с 14 до 16 лет, запретить одновременное использование СИМ двумя и более людьми.
Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 В правительстве предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам Поправки должны подготовить до 3 апреля 01 апреля 10:50
- 2 Бизнес раскритиковал идею СК запретить езду на электросамокатах без прав Это «убьет логику использования» самокатов, заявили в «МТС Юрент» 18 марта 11:48
- 3 Минтранс призвал ограничить места парковки электросамокатов И запретить езду по тротуарам россиянам весом более 35 кг 14 марта 11:48
- 4 В России ввели новый ГОСТ для дорожных знаков и разметки Стандарт вводит новые знаки и менят правила их использования 25 февраля 13:42