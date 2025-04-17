Сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах

Операторы кикшеринга снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч. Об этом сообщили в компаниях «Яндекс.Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

Эта скорость на 20% меньше, чем разрешенная для средств индивидуальной мобильности (СИМ) по ПДД. Новая мера нацелена на снижение количества опасных ситуаций на тротуарах.

Большинство пользователей электросамокатов и так передвигали со скоростью 17-20 км/ч, следует из статистики операторов. Но часть из них позволяют себе более высокий скоростной режим. Доля людей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от всех. С новой мерой им придется передвигаться в лимите средней скорости.

В начале апреля в правительстве с участием Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД прошло совещание по внесению поправок в ПДД, касающихся электросамокатов и прочих СИМ. Его участники предложили запретить движение по тротуарам для всех СИМ, ввсти обязательное использование шлемов при езде по дорогам, повысить возраст для управления СИМ с 14 до 16 лет, запретить одновременное использование СИМ двумя и более людьми.

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