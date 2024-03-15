Самокаты «Яндекса» появились в Адлере и Сириусе. Для аренды доступны модели Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

На каждом самокате есть держатель для телефона, чтобы удобнее было следить за маршрутом в навигаторе. Заряда самоката хватит в среднем на пять часов поездки.

Арендовать самокат можно по двум тарифам — «Фикс» и «Поминутный». Первый подходит для заранее известного маршрута, второй — для прогулок по городу. Стоимость поездки по «Поминутному» составит 45 рублей за старт и от 6,5 рублей за минуту в поездке. Базовая страховка уже включена в стоимость.

Активные пользователи сервиса могут вступить в «клуб самокатов». За это можно получить бонусы, например, бесплатный старт и паузу в течение 15 минут в поездке.

Фото на обложке: «Яндекс»