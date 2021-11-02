«Самолет» планирует построить элитную недвижимость вместе с «Интеко»

Группа «Самолет» выкупит у «Интеко» 49% проекта элитного жилого комплекса на территории выставочного центра «Росстройэкспо» в Хамовниках. Сделку планируют закрыть в скором времени после получения одобрения ФАС.
Комплекс построят на территории выставочного центра «Росстройэкспо» в Хамовниках. Площадку пытаются застроить с середины 2000-х годов, сообщили «Ведомости».
Последними претендентами на строительство комплекса на этом месте был «Газпромбанк-инвест» вместе с группой «Ташир».
Участники рынка оценили стоимость всей площади в 12–14 млрд рублей, а ожидаемую общую выручку от продажи квартир — в 45–47 млрд рублей.
«Самолет» по условиям соглашения может выкупить всю площадку при смене владельца «Интеко», заявил управляющий директор «Самолета» Владимир Комар.
Представитель банка «Траст», которому принадлежит «Интеко», заявил, что 49% проекта обременены обязательствами выкупа в пользу третьей стороны, но не сказал, что это за третья сторона.
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Фото на обложке: Unsplash
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