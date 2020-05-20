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Девелопер «Самолет» запустил онлайн-журнал о семье

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Девелоперская группа «Самолет» запустила информационно-развлекательный журнал «Свои». Онлайн-издание рассказывает о современной семье. Пользователи смогут узнать, как обустроить жилье, разобраться с семейным бюджетом и мирно решать конфликты. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Девелопер «Самолет» запустил онлайн-журнал о семье

Журнал будет давать читателям полезные советы: как делиться и при этом экономить, дружить с соседями, отстаивать свои жилищные права, договариваться с семьей обо всем на свете.

«Свои» — это часть контентной стратегии группы «Самолет». В качестве консультанта выступило контентное бюро «Палиндром», запустившее в прошлом году журнал «Код» (признан лучшим корпоративным медиа 2020 года по версии АКМР). 

За концепцию издания, редакционную политику и выпуск материалов отвечает Людмила Сарычева, редактор и соавтор книги «Пиши, сокращай».

«Новый информационный ресурс станет источником полезных советов и лайфхаков для жителей кварталов "Самолета" и тех, кто только выбирает свой новый дом", — говорят в пресс-службе девелопера.

Группа «Самолет» основана в 2012 году. Является одним из крупнейших застройщиков Москвы и Московского региона. Входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства и занимает 5 место в стране по объему ввода в эксплуатацию по итогам 2019 года.

По собственным данным, с момента основания компанией сдано в эксплуатацию больше 1,73 млн кв. м недвижимости.

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HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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