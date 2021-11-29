«Самолет» купил долю более 30% в маркетплейсе по обустройству жилья Rerooms

Группа «Самолет» купила долю 31,8% в маркетплейсе по обустройству жилья Rerooms, сообщила пресс-служба девелопера. После покупки долей у финансовых инвесторов, «Самолет» намерен дополнительно инвестировать в развитие компании и довести свою долю до контрольной.

Предполагается, что сделка позволит усилить компетенции группы по отделке и меблировке возводимого жилья, а также создать на базе Rerooms крупнейшую в России платформу по обустройству жилья, включающую маркетплейс мебели, строительных материалов, услуг интерьерного дизайна и ремонта.

Операционное управление компанией останется у основателей Rerooms Дмитрия Борисова и Юрия Гольдберга.

Маркетплейс по обустройству жилья Rerooms предоставляет владельцам недвижимости возможность заказать все услуги и товары для дома в режиме одного окна и пройти онлайн путь от интерьерного дизайна до покупки всей необходимой мебели и предметов интерьера.

Как сообщили в пресс-службе, на платформе работает более 1,5 тыс. дизайнеров и специалистов по ремонту со всей России, на маркетплейсе представлено более 300 тыс. товаров. За четыре года работы Rerooms создано более 10 тыс. индивидуальных дизайн проектов, продукты компании интегрированы в «Яндекс.Услуги», «ДомКлик» от «Сбера», М2 от ВТБ.

С апреля 2021 года девелопер стал продавать все квартиры с кухней и техникой. По словам управляющего директора «Самолета» Дмитрия Волкова, в 2021 году компания планирует продать до 1.5 млн кв. м жилья в Москве, Санкт-Петербурге. В партнерстве с девелопером Rerooms планирует увеличить свое присутствие на рынке девелопмента и нарастить клиентскую базу в этом сегменте до 50 тыс. клиентов к 2023 году.

Rerooms была основана в 2018 году Юрием Гольдбергом и Дмитрием Борисовым. Благодаря автоматизации работы и переводу большинства процессов в онлайн, компания, по ее собственным данным, предлагает дизайн-проекты в три раза дешевле цены частного дизайнера (от 15 тыс рублей за квартиру-студию).

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