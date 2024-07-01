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Сервис «Самолета» по поиску и продаже недвижимости готовится к pre-IPO в июле — СМИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис девелопера «Самолет» по поиску и продаже недвижимости «Самолет плюс» собирается выйти на pre-IPO до середины июля.

Сервис «Самолета» по поиску и продаже недвижимости готовится к pre-IPO в июле — СМИ
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Как рассказали РБК источники, знакомые с деталями pre-IPO, оно пройдет на площадке Zorko. Объем размещения составит 1 млрд рублей, добавляют собеседники издания. В 2025 году сервис может выйти на IPO.

В пресс-службе «Самолет плюс» не прокомментировали РБК ситуацию, представитель Zorko также отказался от комментариев.

Сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет плюс» запустили в 2022 году. О планах провести pre-IPO в 2024 году рассказывал бывший генеральный директор «Самолета» Антон Елистратов.

Сервис предлагает услуги по поиску, покупке, продаже и аренде недвижимости. В 2023 году «Самолет» оценивал долю сервиса на рынке в 3%. Компания намерена нарастить ее до 20% к 2030 году.

Как следует из отчетности сервиса, по итогам I квартала текущего года оборот от продаж достиг 100 млрд рублей (+125% год к году). Также выросло число совершенных сделок — до 23 тыс., что на 142% больше, чем годом ранее.

В 2024 году в компании был сформирован совет директоров. Кресле председателя занял основатель «Самолет плюс» Дмитрий Волков. Глава ФРИИ Кирилл Варламов стал независимым директором.

Фото на обложке: Smallroombigdream / Shutterstock

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