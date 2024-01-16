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За год самозанятые в России заработали 1,4 трлн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году самозанятые в России заработали 1,4 трлн рублей. Это на 48% больше, чем годом ранее. Число пользователей специального налогового режима за год увеличилось на 39% — до 9,3 млн человек.

За год самозанятые в России заработали 1,4 трлн рублей

Средний чек по их услугам в 2023 году составил 1882 рублей, прибавив 221 рублей по сравнению с 2022 годом, рассказал «Ведомостям» представитель ФНС.

Среди популярных направлений деятельности — услуги по ремонту, автомобильный бизнес, IT-сфера, красота и информационные услуги. Больше всего самозанятых живет в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов объясняет рост доходов самозанятых инфляцией и физическим увеличением их численности. Он также уверен, что основной приток таких работников в экономику происходит из-за того, что бизнес старается оптимизировать численность персонала и сэкономить на налогах.

Фото на обложке: Unsplash

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