В 2023 году самозанятые в России заработали 1,4 трлн рублей. Это на 48% больше, чем годом ранее. Число пользователей специального налогового режима за год увеличилось на 39% — до 9,3 млн человек.

За год самозанятые в России заработали 1,4 трлн рублей