В 2023 году число самозанятых вырастет вдвое и достигнет 10 млн человек

В 2022 году количество самозанятых в России превысило 6,5 млн человек. Больше всего таких специалистов задействовано в образовании — 25%, в креативной индустрии (фотографы, дизайнеры и т. д.) — 16%, продавцов и производителей сувениров насчитывается 12%, свидетельствуют данные исследования «ЮKassa», с которыми ознакомился RB.RU.

За последние полгода больше всего самозанятых прибавилось в сфере продаж детских товаров и игрушек, цифровых товаров (музыки, книг, программ для обработки фотографий, инструкций и гайдов). За это время выросло число самозанятых фотографов, дизайнеров, репетиторов и других.

Больше всего за отчетный период получали самозанятые в сфере строительства и проектирования — в среднем чуть больше 5 тыс. рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечается в исследовании.

Средний чек вырос также у самозанятых в производстве мебели — почти на 50%, до 4,4 тыс. рублей. Чуть меньше рост у парикмахеров и сотрудников салонов красоты — на 47%, до 1054 рублей, финансовых консультантов — на 46%, до 4,6 тыс. рублей, а также у производителей и консультантов по косметике — на 42%, до 2,9 тыс. рублей.

С самозанятыми стали реже рассчитываться банковскими картами, при этом выросло количество платежей через SberPay или по QR-коду, говорится в исследовании.

Количество платежей самозанятым через сервис «ЮKassa» выросло на 19% относительно аналогичного периода годом ранее. Оборот платежей у одного самозанятого вырос в среднем на 3%, а число покупок — на 24%.

В 2023 году число самозанятых может вырасти почти вдвое, до 10 млн человек, спрогнозировали аналитики «ЮKassa». По данным «Подработки», для бизнеса главный фактор при поиске внештатных специалистов — их профессиональные навыки (67%). Многие компании также ценят готовность самозанятого выполнить услуги в ближайшее время (51%) и его опыт работы (42%).

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