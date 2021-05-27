Почти половина самозанятых работают сверх нормы, а каждый восьмой совсем не отдыхает

Агрегатор работы по найму You.Do и бизнес-платформа ОНФ провели исследование, согласно результатам которого почти половина самозанятых работают сверх 8-часовой нормы, а 13% зарегистрированных в программе – не берут себе ни одного выходного в течение года.

42% опрошенных сказали, что работают больше, чем положено по трудовому законодательству, а их рабочий день не нормирован. При этом 34% – работают меньше 8 часов в день.

Подавляющее число респондентов — 64% — могут позволить себе два выходных в неделю, однако каждый восьмой — 13% — не берет выходных.

Специализированными местами для работы, например, коворкингами, пользуются только 9% респондентов. Более половины не нуждаются в рабочем месте и выезжают на исполнение заказа к клиенту, 39% – работают из дома.

В опросе приняли участие 2860 респондентов – исполнителей сервиса You.Do из всех регионов России.

Ранее компания провела исследование, результаты которого говорят о том, что программа самозанятости не работает – 53% работающих на себя не регистрируют свою деятельность, а около половины самозанятых зарабатывают менее 20 тысяч рублей в месяц.

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